Superflitspaal ‘Sammeke’ staat week aan school in Adolf Baeyensstraat Sam Ooghe

02 januari 2019

15u26 3 Gent De Lidar of ‘superflitspaal’ van de Gentse politie staat vanaf vandaag in de Adolf Baeyensstraat in Sint-Amandsberg.

De maximaal toegestane snelheid bedraagt er 30 kilometer per uur. De flitspaal, die in schoolbuurten ‘Sammeke’ heet, wordt elke week verplaatst. De komende dagen houdt de Lidar dus een oogje in het zeil bij basisschool De Wijze Boom.