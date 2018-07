Superflitspaal in Kloosterstraat 04 juli 2018

02u41 0

De 'mobiele 'superflitspaal' van de Gentse politie staat sinds gisteren in de Kloosterstraat in Drongen. Wie er sneller rijdt dan 30 kilometer per uur, mag een boete in de bus verwachten.





Op 10 juli wordt de superflitspaal opnieuw verplaatst. (OSG)