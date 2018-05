Superflitspaal in Kasteellaan 30 mei 2018

02u56 0

De Lidar of 'superflitspaal' van de Gentse politie is sinds gisteren verhuisd naar de Kasteellaan. Als je een boete wil vermijden dan hou je je het best aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De Lidar zal er tot en met 5 juni blijven staan. (JEW)