Superflitspaal houdt week wacht in Sint-Laurentiuslaan Oostakker Sam Ooghe

21 november 2018

12u12 0 Gent De ‘superflitspaal’ van de Gentse flikken staat de komende week in Oostakker, in de Sint-Laurentiuslaan.

De Lidar wordt door de politie elke week verplaatst. Wie deze week sneller rijdt dan de toegestane 50 kilometer per uur, mag een boete in de bus verwachten.

De Sint-Laurentiuslaan is een baan waar dikwijls te snel gereden wordt. Bij een controle in 2016, bijvoorbeeld, reden 28 van de 118 gepasseerde voertuigen er te snel. Eén snelheidsduivel werd geflitst met 126 per uur.