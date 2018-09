Superflitspaal aan Sint-Lievenscollege in Mariakerke Sam Ooghe

03 september 2018

15u14

Bron: Politie Gent 0

De superflitspaal van de Gente politie, 'Sammeke', staat deze week aan het Sint-Lievenscollege in Mariakerke.

Wie in de Nieuwkolegemlaan sneller rijdt dan 30 kilometer per uur, krijgt een boete in de bus. 'Sammeke' is de naam van de mobiele flitspaal van de Gentse politie. De bedoeling is dat de flitspaal elke week verhuist naar een andere school.