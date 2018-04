Suggesties Burgerkabinet zijn koude pap DEELNEMERS HAKEN EEN VOOR EEN AF SABINE VAN DAMME

12 april 2018

02u35 0 Gent Een burgerkabinet, bestaande uit mensen uit alle lagen van de Gentse bevolking, zou zich buigen over het circulatieplan en suggesties doen aan de stad. Binnenkort komt er weer zo'n serie suggesties, maar die zijn - net als de vorige keren - voorspelbaar en weinig inventief.

Het Burgerkabinet is geen succes geweest. Nog één keer moeten de verkozenen samenkomen, om een laatste reeks suggesties aan de stad goed te keuren. Een groot deel van de uitverkorenen - die zich zelf kandidaat hadden gesteld - haakten al na één of twee vergaderingen af. Te langdradig, te ingewikkeld, te retorisch, en vooral te wollig, klinkt het.





Het burgerkabinet kwam niet zoveel samen. In maart, juni, oktober en december vorig jaar, en in maart dit jaar. Die vergaderingen duurden wel telkens een hele zaterdagvoormiddag, waarbij werd vergaderd in werkgroepjes. Zo kwam het Burgerkabinet dan tot 'suggesties voor de stad'. In juni werden 88 voorstellen geformuleerd, in december nog eens 144. Dat lijkt veel, maar de voorstellen waren vooral ingrepen die iedereen kon bedenken. De opdeling in sectoren binnen het voetgangersgebied bijvoorbeeld was sowieso niet houdbaar, ook zonder de suggestie van het Burgerkabinet zou die zijn aangepast. Net als de regeling voor aannemers, die oorspronkelijk niet aan een werf maar in een ondergrondse parking moesten staan. Het plan werd bijgestuurd, maar dat was niet de verdienste van het Burgerkabinet. Op de laatste vergadering in maart daagden nog geen 50 van de 150 verkozenen op. Vooral de jongeren bleven afwezig.





Bedroevend niveau

De huidige suggesties zijn opnieuw van een bedroevend niveau. "De dienstverlening van De Lijn beter afstemmen op de noden van de stad, dat wordt al jaren gevraagd. Meer fietsenstallingen, dat kan elk kind bedenken. Een circulatieplan voor de gebieden buiten de R40, dat is zelfs al beloofd, net als ecologische pakjesbedeling in het centrum en het verder uitbouwen van de P+R-parkings", klinkt het. "Dat Gent fijn stof zou moeten meten, lijkt de logica zelf, maar Gent weigert en meet andere, minder relevante parameters. Dat de doorstroming van bepaalde kruispunten, zoals dat van de Rooigemlaan - Groendreef, moet bekeken worden weten ze bij de stad ook."





Van het enige echt concrete voorstel op de lijst, het openstellen van de Bargiebrug tijdens de avondspits, is nu al geweten dat het afgewezen wordt. Aan de knips verandert niets, klonk het bij de evaluatie van het circulatieplan vorige maand. Een hoffelijkheidscampagne, het beste voorstel van de lijst van juni vorig jaar, zou na de paasvakantie starten.





Duur prijskaartje

Of suggesties als deze de kostprijs van het Burgerkabinet verantwoorden, is twijfelachtig. 265.016 euro heeft de organisatie gekost, met al bij al magere resultaten. Dat over de basisprincipes van het circulatieplan niet eens gesproken mocht worden, ligt de deelnemers nog steeds zwaar op de maag.