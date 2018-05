Subsidies uitgedeeld, Trefpunt verliest 18 mei 2018

De subsidies voor de Gentse Feesten zijn gisteren toegekend. Er gaat 1.057.500 euro naar de organisatoren, even veel als vorig jaar. 150.000 euro gaat naar 62 kleine projecten. Miramiro, Puppetbuskers en Circuskunsten krijgen 202.500 euro. Naar de pleinen - 'feestkernen' - vloeit 700.000 euro. Trefpunt verliest bijna 10.000 euro. Voor de programmatie op het Walter De Buckplein wordt 6.000 euro minder toegekend dan vorig jaar, het Baudelopark moet het met een goede 4.000 euro minder doen. Organisator Guido De Leeuw en zijn team reageren triest. "Wij doen inspanningen om ons plein te vernieuwen. Bij de voorstelling van de aankleding was iedereen enthousiast. En dan krijgen we minder geld. Volgend jaar vieren we 50 jaar Trefpunt. Hopelijk kunnen we dan wél op steun rekenen." Het Beverhoutpleintje, dat vorig jaar een financiële opdoffer kreeg, is in ere hersteld, en ook de Groentenmarkt krijgt meer geld.





(VDS)