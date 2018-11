Stuntelige inbrekers vluchten voor blaffende hond Wouter Spillebeen

20 november 2018

18u28 0 Gent Inbrekers hebben in de Edmond Ronsestraat in Oostakker geprobeerd om in te breken in een woning in de nacht van maandag op dinsdag.

De inbrekers forceerden een raam aan de achterkant. Toen ze het raam openduwden, viel een potje van de vensterbank waardoor de hond gealarmeerd werd en begon te blaffen. De inbrekers sloegen op de vlucht. Begin deze maand waren er in Oostakker nog inbraken in vier straten in één nacht, maar deze keer lijkt het bij één poging te zijn gebleven.