Stuk beton van brokkelbrug dwars door achterruit voorbijrijdende auto Sabine Van Damme en Erik De Troyer

12 januari 2019

12u12 0 Gent Onder het E17-viaduct in Gentbrugge is opnieuw een voertuig beschadigd geraakt. Dit keer viel een stuk beton door de achterruit van een voorbijrijdende auto. Niemand raakte gewond. Het zou gaan om een stukje dat los kwam bij de inspectie die bezig is.

Het Brokkelviaduct, zoals de E17 in Gentbrugge wordt genoemd, heeft weer een slachtoffer gemaakt. Nadat eerder al een geparkeerde bus beschadigd werd door een vallend stuk beton, moest gisterochtend een voorbijrijdende auto op de Brusselsesteenweg eraan geloven. Een stuk beton viel door de achterruit. Die was aan diggelen, maar er vielen geen gewonden.

Momenteel is op vraag van het Agentschap Wegen & Verkeer een inspectie van de brug bezig. Daarbij wordt de hele onderkant bekeken, en wordt met een hamer het loszittende beton weggehaald. Tijdens die werken was één rijvak van de Brusselsesteenweg afgesloten, maar het stuk dat de auto raakte, viel op het andere rijvak. Het zou dus gaan om een stuk dat was losgemaakt door de inspecteurs.

Na het incident werd de bruginspectie stopgezet. Er wordt bekeken of bij een volgende inspectie de hele rijweg moet worden afgezet. In totaal moet meer dan één kilometer van het viaduct minutieus worden geïnspecteerd op loszittend beton. Pas in 2020 staat een grondige renovatie van het viaduct gepland, iets waar Vlaanderen 20 miljoen euro voor zal betalen.

De P&R onder het viaduct blijft afgesloten, en voor voetgangers en fietsers zijn doorgangen gemaakt met hekken, bovenaan afgedekt met doeken. (VDS/EDG)