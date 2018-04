Studentenhome ontruimd na brandje in restaurant 21 april 2018

03u01 0

Een zestigtal studenten is gisterochtend iets voor 10 uur geëvacueerd uit de gebouwen van het Kantienbergcomplex in Gent na een brandje. Er kwam heel wat rook uit het vals plafond van de keuken van het studentenrestaurant. De vertakkingsdoos van de verlichting was er gesmolten.





Het restaurant en de bovenliggende studentenhome 'Canterbury', waar vooral uitwisselingsstudenten verblijven, werden volledig ontruimd. Niemand raakte gewond. Na goed anderhalf uur kon iedereen de gebouwen weer binnen. "Het restraurant bleef gisteren (vrijdag) wel gesloten en zal pas maandag weer opengaan", zegt UGent-woordvoerdster TIne Dezeure. "Gelukkig hebben de studenten voldoende alternatieve opties." (OSG)