Studentencomplex verrijst aan Kortrijksepoortstraat 31 juli 2018

Op de hoek van de Kannunikstraat en de Kortrijksepoortstraat zijn aannemers gestart met de bouw van een nieuw studentencomplex dat over iets meer dan een jaar de deuren zal openen. Het project Gate Upkot is een nieuwe realisatie van vastgoedontwikkelaar Upgrade Estate dat in Gent al meermaals gelijkaarde studentenhuisvestingsprojecten neerpootte. Het gebouw zal straks vijf verdiepingen en zeventig studentenkamers omvatten en krijgt ook een commerciële ruimte op het gelijkvloers.





Geïnteresseerde studenten en ouders kunnen zich vanaf januari aanmelden voor een stek.





Wie in het vastgoedproject wil investeren, kan nu al meer informatie vergaren via gate-upkot.upgrade-estate.be. (YDS)