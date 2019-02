Studenten UGent bedenken duurzame oplossing voor verpakkingen op Volvo-lijn Jeffrey Dujardin

22 februari 2019

16u36 0 Gent Vier studenten “Productontwikkeling en Matrijzenbouw” (faculteit Architectuur en Engineering) van de Universiteit Gent hebben voor Volvo Car Gent een oplossing gevonden om de trays (inlegbakjes) waarin regensensoren voor de wagens worden verpakt duurzamer te maken.

De autobouwer lanceerde samen met de Universiteit Gent een originele competitie om laatstejaarsstudenten industrieel ingenieur te laten nadenken over duurzaamheid in een productieomgeving. Heel concreet kregen een 20-tal groepen studenten de opdracht om het verpakkingsafval waarin de sensoren worden opgeborgen te optimaliseren zodat ruimte kan worden bespaard, wat uiteindelijk tot minder afval leidt.

Thibault Coussement, Carl Creupelandt, Kevin De Baerdemaeker en Michiel Debel werden met hun oplossing tot winnaars uitgeroepen. Ze onderwierpen de bestaande trays aan een grondige analyse en kwamen tot de vaststelling dat de huidige manier van verpakken en stapelen best wel wat milieuvriendelijker kan. Na berekeningen slaagden ze erin om een ontwerp te creëren waarin niet 20 maar 30 sensoren in een tray kunnen worden verzameld, en kwamen ze ook tot een oplossing om de stabiliteit en de stapelbaarheid van de bakjes te verbeteren. “Meer sensoren en minder afval, een win-win”, klinkt het bij Volvo Car Gent.

De studenten worden niet zomaar bedankt voor hun bijdrage. Naast een gepersonaliseerde rondleiding in de Volvo-fabriek, mogen ze met hun viertjes een hele maand lang met een luxe XC40 cruisen. Ze krijgen de in Gent gebouwde wagen een maand lang in bruikleen en mogen hem uitgebreid testen.