Studenten Sint-Lukas ontwerpen De Kieskast voor De Warmste Week en vzw Eight Didier Verbaere

22 december 2018

Waarom doneer je niet gewoon geld? Met deze vraag in hun ‘kieskast’ confronteerden studenten Beeldende Vorming van Sint-Lukas passanten zaterdag aan de stadsbibliotheek de Krook in Gent. “De kieskast stelt hen de vraag: “Als je geeft aan een goed doel, wat geef je en hoe geef je?” Er is keuze uit verschillende mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld een school bouwen of een waterpomp plaatsen. Uiteindelijk worden mensen uitgedaagd om na te denken over de volgende vraag: “Waarom niet gewoon rechtstreeks geld geven?” En dat is precies wat eight.world (Eight vzw) doet. Zij geven gewoon geld en laten 150 mensen van een dorpje in Oeganda zelf beslissen wat ze ermee doen”, leggen Linde Betsens en Morgane Staelens uit.

Samen met Jorre Logghe ontwierpen ze deze originele installatie om geld in te zamelen voor De Warmste Week en de vzw Eight. “Na één jaar basisinkomen gaat 92,7 in plaats van 50 procent naar school, steeg het aantal ondernemingen in het dorp van 2 naar 18 en zegt 80 procent van de inwoners dat ze gelukkiger zijn. Het gaat om een efficiënte en revolutionaire kijk op ontwikkelingssamenwerking”, besluiten de studenten.