Studenten organiseren op eigen houtje jobbeurs met meer dan 1.000 deelnemers Sam Ooghe

19 februari 2019

18u14 0 Gent Studenten van de UGent-faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben vandaag op eigen houtje hun jaarlijkse jobbeurs georganiseerd. Meer dan 1.000 studenten en zo’n 120 bedrijven tekenden present in het ICC om de perfecte match te zoeken.

De ‘VEK Career Day’ is de voorbije jaren uitgegroeid tot een traditioneel trefmoment voor studenten Economie en geïnteresseerde bedrijven en business schools. Opvallend: de grote jobbeurs in het ICC wordt volledig door studenten georganiseerd, met name door de Vlaamse Economische Kring (VEK). “De Universiteit zelf organiseert ook beurzen, maar dit evenement is enkel van de VEK”, klinkt het bij het trio organisatoren, Arne Scheldeman (22), Quinten Degrave (22) en Selena Fauconnier (21). “Voor en door studenten dus. De bedoeling is dat de aanwezigen een idee krijgen over de mogelijke jobs of stages na hun studies, maar even goed worden er vandaag al concrete contacten gelegd met bedrijven. Dat het een succesformule is, zien we bijvoorbeeld al bij de afvaardiging van de bedrijven: daar zitten dikwijls ex-studenten bij, die zelfs nog meehielpen bij het organiseren van de Career Day. Zij kennen de meerwaarde van onze beurs, met de specifieke profielen die hier rondlopen.”

Visitekaartje anno 2019

In totaal mag het evenement meer dan 1.000 studenten verwelkomen. Zij konden voor de gelegenheid een eigen QR-code aanmaken, met daarop bijvoorbeeld hun studierichting, cv en LinkedIn-profiel. Een visitekaartje anno 2019, zeg maar. In totaal tekenden zo’n 120 bedrijven present. Met veel mooie namen, zoals Katoen Natie, Coca Cola en l’Oréal... maar geen Google. “We hebben nochtans geprobeerd", lachen de organisatoren. “Kom volgend jaar maar eens terug. Dan is het misschien gelukt.”