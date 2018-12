Studenten Odisee verpozen in Blokhut op Technologiecampus Lekker gezellig in een bommazetel Yannick De Spiegeleir

10 december 2018

18u05 0 Gent De winter is in zicht en dat betekent voor studenten één ding: de blok komt eraan. Tijdens de blok- en examenperiode kunnen studenten van Odisee Technologiecampus Gent uitblazen op de campus. De studentendienst Stuvoplus heeft er in het studentenrestaurant een Blokhut geïnstalleerd: een gezellige hoek waar de studenten op adem kunnen komen.

“Studenten die nood hebben aan wat adempauze tijdens de blok en de examens, kunnen tot het einde van de examenperiode in de Blokhut terecht”, vertelt Aagje Vandewalle van Stuvoplus Gent (Odisee en KU Leuven). “Ze kunnen er achteroverleunen in een zachte bommazetel, gezellig bijpraten met vrienden met een kop koffie of een stuk fruit, of een stuk van hun cursus doornemen. De huiselijke omgeving geeft een extra rustige sfeer.”

Deze week werd de Blokhut feestelijke geopend met een examenactie voor de studenten. “We deelden blokplanners uit, gaven studietips en er was vers fruit.”