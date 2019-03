Studenten houden zitstaking voor klimaat aan Blandijn Yannick De Spiegeleir

07 maart 2019

17u02 0 Gent Na drie opeenvolgende klimaatmarsen in Gent kozen de studenten vandaag voor een alternatieve actie. Om de druk op de beleidsmakers te blijven voeren, hielden ze rond de middag een zitstaking aan de Blandijn.

Enkele tientallen studenten verzamelden aan de ingang van het universiteitscomplex om borden met klimaatslogans te beschilderen. “Na negen weken van klimaatmarsen ligt er nog steeds geen ambitieus klimaatbeleid op tafel. Vorige week waren we met 12.000 op Rise for Climate Gent en met 700 op Klimaatmars - Gent For Climate. We blijven ijveren om de klimaatzaak hoog op de agenda te plaatsen bij de komende verkiezingen en uiteraard nog lang daarna”, zegt Yuni Mertens, één van de drijvende krachten achter Students for Climate.