Studenten demonstreren reanimatietechnieken 15 maart 2018

In het kader van de Dag en Week van de Zorg trokken studenten verpleegkunde van de HoGent gisteren de straten op voor een heuse 'reanimatiemarathon'.





Aan het Sint-Pietersstation en De Krook demonstreerden ze twee uur lang reanimatietechnieken aan voorbijgangers. "Onze studenten informeren eerst bij de passanten naar hun kennis over reanimeren. Als hun technieken voor verbetering vatbaar zijn, schieten ze te hulp", zegt Johan Persyn, woordvoerder van HoGent. "Ze willen tonen hoe je met de juiste kennis een mensenleven kan redden, om zo het verpleegkundig onderwijs op een positieve manier in de kijker te zetten." Het initiatief vond plaats in samenwerking met het Rode Kruis en andere Vlaamse hogescholen die dezelfde actie gisteren op touw hadden gezet in andere Vlaamse steden. (YDS)