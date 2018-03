Studenten delen vredesappels uit 01 maart 2018

In het kader van het themajaar 'Gent: strijd mee voor vrede' wil Stad Gent aandacht vestigen op vrede. Daarom gaat deze week de appelactie voor vrede door. Voor het uitdelen van de appels werd een partner gevonden in Mizuna: een studentenorganisatie die groenten- en fruitpakketten aanbiedt aan studenten. "De appels worden voorzien van vredevolle boodschappen, om even stil te staan bij het feit dat vrede niet altijd even vanzelfsprekend is", klinkt het. Gisteren deelde Mizuna appels uit in resto De Brug en aan campus Coupure. Vandaag staan ze tussen 12.30 en 13.30 uur opgesteld aan campus Sint-Lucas en morgen krijgen de studenten van campus Ledeganck een gezond en vredevol tussendoortje tussen 12 en 13 uur. (YDS)





