Studenten blokken in kattencafé 25 januari 2018

02u49 0 Gent Het kattenadoptiecafé Dreamcatchers in de Schepenhuisstraat stelde voor het tweede jaar op rij haar deuren open voor studenten.

De blokplekjes, die studenten vooraf moeten reserveren, waren gisteren in een mum van tijd ingenomen. Eens gewend aan hun nieuwe gasten, zochten enkele katten toenadering tot de blokkende bollebozen. "De poezen leiden ons af en toe misschien wel een beetje af van het studeren, maar het is een aangename ontspanning. En sowieso is de koffie hier veel beter dan op kot", lachen Fien, Loeke, Anke en Eline.





Droomthuis

Of ze één van de katten graag zouden adopteren? "Eigenlijk zouden we ze liefst allemaal naar huis nemen", lacht één van de studentes. Daarvoor moeten ze dan wel eerste de adoptieprocedure van Dreamcatchers doorlopen.





Het kattencafé kijkt er nauwlettend op toe dat de katten een nieuwe 'droomthuis' vinden.





(YDS)