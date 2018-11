Studenten bezetten Gravensteen YDS

14 november 2018

In het Gravensteen werd vandaag de ‘beste studentengrap’ uit de geschiedenis van de stad herdacht.

In 1949 protesteerden de Gentse studenten tegen een verhoging van de bierprijs door de middeleeuwse burcht te bezetten tijdens de slag om het Gravensteen. Een ludieke stunt die nu elk jaar herhaald wordt door het SeniorenKonvent Ghendt in samenwerking met de studentenverenigingen. Er werd duchtig gefeest op het binnenplein van de Gentse burcht. Zo duchtig dat één van de sprekers na zijn speech plots moest overgeven van de kantelen van het Gravensteen. Na de bezetting van de burcht trokken de studenten in stoet naar het Sint-Pietersplein om daar het drinkgelag verder te zetten.