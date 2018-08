Studente staat terecht voor factuurfraude 07 augustus 2018

Een 24-jarige studente van Haïtiaanse afkomst, die onlangs veroordeeld werd tot één jaar cel voor factuurfraude, heeft in de Gentse correctionele rechtbank gevraagd om haar proces opnieuw te voeren. Ze beweert dat ze door overmacht niet aanwezig kon zijn tijdens de behandeling van haar zaak, en tekent dus verzet aan tegen haar vonnis. Volgens het parket is het nochtans duidelijk dat de jonge vrouw deel was van een groepje van vijf die facturen vervalste. Het geld kwam onder meer terecht op de rekening van de studente, en er gebeurden ook aanzienlijke geldafhalingen kort na de frauduleuze stortingen. De vrouw beweert dat ze met het bedrog niets te maken heeft en wil de vrijspraak.





(OSG)