Studente psychologie Maxine (21) tovert blokkamer om tot massagesalon: “Aan studentikoze prijzen” Sam Ooghe

08 maart 2019

18u25 0 Gent Gent is een ambitieuze starter rijker. Maxine Voet (21) uit Wondelgem combineert sinds kort haar studies Bedrijfspsychologie met een leven als ontspanningsmasseuse. “Een massagetafel in mijn blokkamer en wat olie: meer heb ik niet nodig om mensen te helpen.”

Dat een student Kinesitherapie tijdens de studies een bescheiden massagesalon opent, is al zeldzaam. Maar een psychologiestudente? “Ik besef dat het opvallend is", legt Maxine Voet uit. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in masseren. Vroeger masseerde ik al familieleden, en onlangs volgde ik zelfs een weekendcursus. Niet dat ik een certificaat kreeg, maar ik leerde veel bij. Enkele weken geleden masseerde ik mijn nichtje, en zij wierp op dat ik misschien verder moest gaan. En dat zag ik echt zitten. Ik haal energie uit het helpen van mensen. Daarom besliste ik vier jaar geleden ook om psychologie te studeren.”

Maxine kon via de Universiteit Gent, waar ze studeert, student-ondernemer worden. Nu ontvangt ze haar eerste klanten... op een massagetafel in haar studeerkamer. “Meer heb ik niet nodig", lacht ze. “Dat, en wat olie. Ik kan de prijzen door mijn statuut ook laag houden. Iedereen is welkom, maar momenteel ontvang ik natuurlijk vooral studenten.

Maxine biedt ontspanningsmassages aan. Je vindt haar op Facebook, of je boekt rechtstreeks een afspraak via calendly.com/massagesmaxine.