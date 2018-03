Studente ontmoet koning Filip 5.500 kilometer van huis 17 maart 2018

02u35 0

Studente Florence Tytgat van de Arteveldehogeschool heeft gisteren koning Filip ontmoet in het Canadese Montréal. Florence vertoeft er voor haar studie ergotherapie en kreeg de gelegenheid om onze vorst te ontmoeten in het kader van zijn staatsbezoek. "Ik had nooit verwacht dat ik onze koning in Canada zou ontmoeten", lacht ze. "Niet alleen de ontmoeting, maar heel mijn stage hier in Canada is de mooiste ervaring van mijn leven. Ik loop 8 weken stage in een verzorgingstehuis met ouderen." (YDS)