Student slaat agent: "Ik wilde vriend beschermen" 27 april 2018

03u01 0

Een nachtelijke vechtpartij zou een 21-jarige student uit Nieuwpoort die in Gent op kot zit, wel eens heel zuur kunnen opbreken. De student gaf aan een café in Gent rake klappen aan een agent in burger. De student vierde de verjaardag van een vriend. Toen hij met een flink stuk in zijn kraag zag dat zijn vriend buiten werd aangesproken door een man, dacht hij dat die aangevallen werd. "Ik wilde alleen mijn vriend beschermen", opperde de jongeman.





Maar zelfs nadat het slachtoffer duidelijk had gemaakt dat hij een politieman was, bleef de student klappen uitdelen, waardoor hij zich niet alleen schuldig maakte aan slagen en verwondingen, maar ook aan weerspannigheid.





De student kreeg de kans om de zaak op te lossen met een strafbemiddeling, maar liet dat aan zich voorbij gaan. "De brief lag thuis, en voor ik het wist, was de termijn verstreken", legde hij uit. "Wat dacht je? 'Ik heb een flik een peer gegeven, we zien wel wat er gebeurt?'", reageerde de rechter.





Om de toekomst van de student niet in het gedrang te brengen, gaf de procureur een positief advies voor een opschorting. Vonnis over enkele weken. (WSG)