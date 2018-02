Student met geweld beroofd 09 februari 2018

Een student is woensdagnacht, ter hoogte van de Groendreef, het slachtoffer geworden van een diefstal met geweld door vier jonge daders.





De student werd op de grond geduwd en zijn schoudertas, waarin zijn portefeuille zat, werd afgerukt. Zijn vriend lieten ze ongemoeid. De daders namen hierop per fiets de vlucht. Het slachtoffer verwittigde de politie, die onmiddellijk ter plaatse kwam. Korte tijd later konden vier verdachten worden gevat.





(DJG)