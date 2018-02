Student filmt meisjes in douche P.C. (23) MAAKTE MEER DAN ÉÉN SLACHTOFFER IN HOME VERMEYLEN SAM OOGHE

22 februari 2018

02u50 0 Gent Een mannelijke chemiestudent uit Brugge is maandag op heterdaad betrapt toen hij een medestudente probeerde te filmen terwijl die zich douchte in Home Vermeylen. Het slachtoffer diende een klacht in en het parket heeft een onderzoek geopend. P.C. (23) werd meteen uit het bestuur van zijn studentenvereniging gezet en riskeert een verwijdering van de UGent. Hij zou meerdere slachtoffers gemaakt hebben.

De feiten dateren van maandag, maar raakten gisteren pas bekend. P.C., een masterstudent Chemie, probeerde met zijn gsm een medestudente te filmen in de gemeenschappelijke doucheruimte. Daar zijn afzonderlijke cabines die grotendeels afgesloten zijn, maar die langs de onderkant wel open zijn. Van daaruit filmde hij. "Het slachtoffer heeft de student op heterdaad betrapt en onmiddellijk geconfronteerd", zegt Tine Deleuze van de UGent. "Daarna lichtte ze de politie in en heeft ze ook de universiteit verwittigd."





Geen onbekende

De Gentse afdeling van het Oost-Vlaamse parket heeft na de melding een onderzoek geopend, bevestigt woordvoerdster An Schoonjans. Uit goede bron weet onze redactie dat P.C. meerdere slachtoffers gemaakt heeft. Of dat ook gebeurde bij het filmen in de douches, of dat het andere feiten betreft, is momenteel onduidelijk. Ook of de andere slachtoffers klacht indienden, is nog niet geweten.





P.C. is geen onbekende in Home Vermeylen. Hij zetelt al vijf jaar in het bestuur van het studentenhuis, waarvan vier jaar als cantor. Toen de feiten bekendraakten, werd hij meteen uit de vereniging gezet. Net als het parket zal ook de UGent een onderzoek openen. "Hij zal voor de tuchtcommissie verschijnen", duidt Dezeure. "In dat kader zal de betrokkene gehoord worden. Eventueel wordt een tuchtsanctie opgelegd. Dat kan een terechtwijzing, een voorlopige schorsing of, in het ergste geval, een definitieve verwijdering zijn." In tussentijd wordt de dader de toegang tot alle studentenhomes ontzegd. Zijn toegangsbadge werd afgenomen.





Ernstig vergrijp

Het bestuur van Home Vermeylen informeerde gisteren ook de studenten over de feiten. De bedoeling was vooral om iedereen gerust te stellen. "Het betreft zedenfeiten, een ernstig vergrijp", staat te lezen in een bericht dat verspreid werd. "Maar een belangrijk gegeven is dat de dader verwijderd is van de Home en hier niet meer zal kunnen komen (...) We willen er ook op wijzen dat dit een heel uitzonderlijk geval is en dat jullie niet met angst door de Home moeten lopen." Onder begeleiding van UCare werd ook een informatie- en praatsessie gehouden voor iedereen die dat wenste. Daarbij waren ook de slachtoffers aanwezig. Verder werkt de Home samen met Slachtofferhulp, de psychologen van de UGent en jongerenorganisatie OverKop.





Wie dat wenst, kan altijd bij Slachtofferhulp terecht via 09/265.04.14.