Student beroofd in zijn slaap 30 mei 2018

Een jonge Gentenaar riskeert achttien maanden cel en 1.600 euro boete omdat hij een jonge student in zijn slaap zou beroofd hebben.





Na een nachtje stappen in discotheek Decadance in de Overpoort besloot het slachtoffer verder te feesten in het appartement van Junior D. aan de Olifantstraat. De volgende ochtend merkte hij dat hij zijn portefeuille en gsm kwijt was. "Hij wordt door meneer en zijn vriend geïntimideerd en buitengewerkt", aldus de procureur. Het slachtoffer zou daarna zijn portefeuille en gsm hebben teruggekregen, al ontbrak er wel 90 euro. Op het moment van de feiten moest D. zich nog houden aan voorwaarden van een vorige veroordeling. Zijn palmares is op correctioneel vlak al goed gevuld met geweld, wapenbezit en diefstal. Op 15 juni kent hij zijn straf.





(JEW)