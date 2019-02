Stubru-presentator Stijn Vlaeminck presenteert vanuit huiskamer in Gentbrugge Yannick De Spiegeleir

10 februari 2019

12u23 0 Gent In de huiskamer van Stijn Vlaeminck ging zondagochtend de eerste aflevering van ‘Bij Vlaeminck’ op antenne. Het nieuwe programma van Studio Brussel past in de vernieuwingsoperatie van de zender en moet de radio dichter bij de luisteraar brengen.

Centrale gast was Tim Verheyden, de maker van de opmerkelijke Pano-reportage over Schild & Vrienden en de driedelige reeks ‘Facebook en ik’. Ook seksuologe Chloé De Bie kwam langs om het te hebben over seksrobots. Afsluiten deed het programma met een plaat die werd gekozen door Bram Willems, collega Stubru’er én buurman van Vlaeminck. Beide presentatoren waren samen ooit nog actief voor studentenradio Urgent.