Struikelstenen herdenken Bloch-familieleden 13 februari 2018

03u00 0 Gent Op de hoek van de Hoornstraat en Veldstraat, waar ooit patisserie Bloch zat, zijn gisteren drie Stolpersteine gelegd om slachtoffers van de nazi's te gedenken. De familie Bloch was erbij.

Stolpersteine zijn een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Deze 'struikelstenen' doen de passanten opkijken én nadenken. Zijn eerste Stolperstein legde hij in 1992 in Keulen, 25 jaar later liggen er 61.000 Stolpersteine op 1.200 locaties. Op de messing-plaatjes in Gent staan de namen van Sophie Loeb-Bloch, Margueritte Bloch en Marcel Levy, allen leden van de bekende Gents-Joodse familie Bloch. Het grootste deel van die familie sloeg, net als vele Joodse families, op de vlucht toen de Duitsers ons land binnenvielen. Maar grootmoeder Sophie vond vluchten niet nodig. Ze kende de Duitsers uit de Eerste Wereldoorlog en wist wel hoe ze met hen moest omgaan. Margueritte en Marcel werden in 1942 gedeporteerd, Sophie, toen 70 jaar oud, volgde een jaar later. Geen van hen keerde terug. "Stolpersteine zijn stenen waarover je struikelt met je hart en je hoofd", zegt schepen Tine Heyse (Groen), bevoegd voor internationale solidariteit. "Ze zetten mensen aan tot nadenken over oorlog. Het aantal Gentenaars dat de oorlog bewust heeft meegemaakt, wordt kleiner. Daarom is het belangrijk de verhalen zichtbaar te maken in het straatbeeld." (VDS)