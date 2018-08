STROP-festival mikt op 2.000 man OPBRENGST GAAT DEELS NAAR BOKSCLUB JUNIOR BAUWENS SABINE VAN DAMME

14 augustus 2018

02u27 0 Gent De Blaarmeersen wordt het decor voor het allereerste STROP-festival op zaterdag 8 september. De opbrengst daarvan gaat naar de Fight vzw van Junior Bauwens, waar hij kansarme kinderen leert boksen. Het festival belooft behalve steengoede muziek ook respect voor het milieu.

Om het festival te organiseren sloeg Junior Bauwens de organisatie Soulfather Inc. aan de haak. Die is van Gentenaar Danny Huwé. "Ik had vroeger een traiteurzaak in Gent", vertelt die. "De vriendin van Junior werkte toen bij mij. Zo heb ik Junior leren kennen. Toen ik later events en festivals organiseerde, werkte Junior geregeld voor mij als buitenwipper. Zo ontstond het idee om ooit samen iets te organiseren. En nu is het zover, met het STROP-festival."





Dat festival vindt plaats op de Blaarmeersen, op het terrein achter de Topsporthal. Zoals de naam al doet vermoeden, is er gekozen voor bands die allemaal een link hebben met Gent. En die bands zijn niet de minste. Op het hoofdpodium staan onder meer J.Bernardt, het solo-project van Balthazar-frontman Jinte Deprez, Stavroz, een Gentse band die de hele wereld rond toert, maar op 8 september nog eens een thuismatch speelt, Sarah Ferri, een Gentse singer-songwriter die hoge ogen gooide met haar debuutalbum Ferritales, Rheinzand, met leden van onder meer dEUS en Das Pop, The Calicos, winnaars van Humo's Rock Rally, en Vagabundos, de Gents-Britse band die onbetreden paden bewandelt met een mix van ska, reggae, funk, blues en gipsy. Ghost, het rondreizend concept van de Gentse undergroundgroep Raveyards, bevolkt het tweede podium met Lee Anderson, Kyem, Jiheayy, Raveyards zelf en 'special guests'.





De organisatie is meteen ambitieus. "We mikken op 2.000 tot zelfs 2.500 aanwezigen", zegt Huwé.





"En wat meer is, we gaan voor een duurzaam en ecologisch festival. Op een locatie als de Blaarmeersen ben je dat gewoon aan de natuur verschuldigd", aldus Huwé.





Respect voor milieu

"We werken dus met herbruikbare bekers, maar ook alle materiaal dat gebruikt wordt bij de foodstands is biologisch afbreekbaar. Bovendien zal 80% van de foodstands vegetarisch of veganistisch eten aanbieden. Zo willen we ons publiek bewust maken, zonder hen te verplichten. Door voor een uitgebreid aanbod te zorgen, denken we dat het publiek sneller voor een veggie hap zal kiezen."





Een deel van de opbrengst van het STROPfestival gaat naar een goed doel: de vzw Fight, van Junior Bauwens. Daar geeft de bokskampioen les aan jongeren die het thuis niet breed hebben. "Ik wil hen tonen dat ze niet mogen opgeven als het moeilijk is", zegt Bauwens daarover. "Ik ben hier zelf het levende voorbeeld van. Nie neute, nie pleuje is het motto." Bauwens groeide zelf op in een kansarm gezin, met een serie autistische broers en zussen. Omdat hij gepest werd op school, stuurde zijn moeder hem op boksles. De rest is geschiedenis.





Tickets voor het STROPfestival kosten 26 euro en zijn te vinden op www.stropfestival.com