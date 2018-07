Stroompanne verpest eerste soldendag STAD GAAT NA HOE HANDELAARS VERLIEZEN KUNNEN RECUPEREREN SAM OOGHE

02u26 0 Gent Een stroompanne in het Gentse stadscentrum heeft zaterdagnamiddag, tijdens de eerste soldendag van de zomer, heel wat handelaars een kater bezorgd. Schepen van Middenstand Christophe Peeters belooft actieve begeleiding van de stad om de verliezen te recupereren.

En toen ging het licht uit. Zaterdagnamiddag, om 15.37 uur om precies te zijn, viel de stroom weg in een groot deel van het Gentse centrum. De Zuidbuurt, over de Brabantdam, de Veldstraat, tot de Korenmarkt, de Langemunt, de Vrijdagmarkt en Sint-Jacobs: overal moesten bewoners en handelaars het stellen zonder stroom en airco.





De panne kon nauwelijks op een slechter moment vallen. In het hart van Gent was de braderie bezig, en zaterdag was ook de eerste shopdag van de zomer. "Eén van de drie belangrijkste dagen van het jaar, zonder twijfel", zucht Beatrijs Degraeve. Zij is gerante van Phildar, een kledingwinkel in de Langemunt. "Half vier is de 'coup de feu', het drukste moment van de dag. We waren heel goed aan het verkopen. Maar vanaf de panne was het voorbij." Beatrijs probeerde nog verder te verkopen via een geïmproviseerd kraampje. Met cash, papieren aantekeningen en een ouderwetse rekenmachine. "We verkochten zo uiteindelijk nog iéts, maar reken maar 15 à 20 keer minder dan we hadden verwacht", zegt ze. "Hoe moeten we dit recupereren?"





Volgens Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, ontstond er een 'overstroom' bij één van de hoofdkabels aan het station in Ham. Daardoor viel het volledige systeem uit. Hoe de overstroom er kwam, wordt nog onderzocht. In de Veldstraat was het probleem al na een twintigtal minuten opgelost. Het waren vooral de Vrijdagmarkt, de Langemunt, en een deel van de Korenmarkt die lang in het donker baadden. Pas om tien voor zes, na twee uur, was er overal opnieuw stroom.





Geen inbraakalarm

"Net wanneer alle winkels toch sluiten", zegt Muriel Van Hille, zaakvoerster van Ici Paris XL op de Korenmarkt. "Deze panne is een fiasco. Betalen met de bankkaart kan niet, de kassa's werken niet, het inbraakalarm... We moesten wel sluiten. En dat op het drukste moment van de dag. Dit scheelt enorm veel qua omzet. Gelukkig is het morgen shopzondag en kunnen we al wat recupereren." Op zondag openden verscheidene winkels dan ook vroeger, zoals de Torfs-filialen.





Snel duidelijkheid

Schepen van Middenstand Christophe Peeters (Open Vld) begrijpt de frustraties van de handelaars. "Deze week zullen we overleg plegen met Eandis en Elia. We zullen als stad onze rol spelen om de handelaars te helpen", vertelt hij. "Vooral over hoe en waar ze hun geleden verlies kunnen verhalen. Ze kunnen rekenen op de actieve begeleiding van de stad, we laten ze niet in de steek", stelt Peeters.