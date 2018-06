Stroomcontrole uitgesteld voor Thuis 15 juni 2018

In AZ Sint-Lucas is elke tweede donderdag van juni een stroomonderbreking gepland, om te controleren of een echte stroomuitval kan opgevangen worden. Dat zou gisteren om 20.30 uur gebeuren. Pal in de seizoensfinale van Thuis. Daarom werd de onderbreking verschoven naar 21 uur en 21.15 uur. "Wij focussen op wat onze patiënten belangrijk vinden", klinkt het. (VDS)