Strook kasseien in Veldstraat opgelapt 31 mei 2018

Gisteren is een kleine strook kasseien van de Veldstraat herlegd. Het gaat om stenen tussen en naast de tramsporen, die echt volledig scheef lagen. Voor voetgangers is de kasseistraat in de Veldstraat sowieso een uitdaging, met hakken blijft je er beter gewoon weg. Toch is een heraanleg niet voor morgen. De Lijn is verantwoordelijk voor de weg tussen en naast de sporen, en heeft geen geld voor de Veldstraat in de eerstkomende jaren. (VDS)