Stripmuseum opent pas na de zomer Erik De Troyer

11 maart 2019

12u09 0

Het Gentse stripmuseum aan de Augustijnenkaai opent pas in september de deuren. Oorspronkelijk was het plan om deze maand al te starten. “Op de site moet zowel een stripmuseum als een striphotel komen. Het museum moet enkel nog ingericht worden maar we wachten tot ook het hotel helemaal op punt staat. We openen hotel en museum samen”, aldus initiatiefnemer Marc Noël.

Het Comic Art Hotel Museum (CAMH) is gevestigd in een oud schoolgebouw aan de Augutijnenkaai. Architect en stripverzamelaar Marc Noël kocht dat gebouw om er met zijn eigen centen zijn levensdroom te verwezenlijken: een echt stripmuseum. Daar zal zijn eigen collectie getoond worden maar ook zeldzame stukken in samenspraak met de nabestaanden van bekende striptekenaars. Marc Noël mikt jaarlijks op 60.000 tot 100.000 bezoekers en wil van het centrum hét stripmuseum van Europa maken.

Het hotel zelf zal 38 kamers tellen. “Het zal gerund worden door de uitbater van een ander Gents hotel. Het zal echter geen deel uitmaken van een keten. Het wordt volledig ingericht volgens onze richtlijnen met verwijzingen naar stripverhalen. Tegen juni willen we heel de nieuwbouw klaar hebben. Daarna beginnen we met alles klaarmaken voor de opening.”