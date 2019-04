Strengere regels voor straatmuzikanten tijdens Gentse Feesten

Erik De Troyer

12 april 2019

16u56 0 Gent Voor het tweede jaar op rij komen er strengere regels voor straatmuzikanten tijdens de Gentse Feesten. Vorig jaar werd al beslist dat ze geen versterkers meer mochten meebrengen. Dit jaar moeten straatartiesten een uurtje vroeger stoppen en moeten ze om het uur minstens 50 meter opschuiven.

Op vrijdag 19 juli starten de Gentse Feesten van 2019. Dan starten tien dagen concerten op de podia maar ook op straat mogen artiesten met een vergunning hun ding doen. De regels worden dit jaar iets strenger.

Om overlast te voorkomen moeten straatmuzikanten voortaan stoppen om middernacht. Vorig jaar was dat nog 1u. Die maatregel wordt dan weer gecompenseerd door de straatmuzikanten al op de middag te laten starten. De Gentse Feesten beginnen elk jaar vroeger en vaak loopt de stad al aardig vol op de middag. In het verleden moesten straatmuzikanten wachten tot 14u vooraleer ze de straat op mochten. “Straatmuzikanten kunnen tijdens de Gentse Feesten vroeger starten, dit kadert in de ambitie om de feesten overdag aantrekkelijker te maken” legt schepen van feestelijkheden Annelies Storms. “Straatmuzikanten zijn zeer belangrijk voor de sfeer en beleving. Om onze waardering te tonen gaan we op zoek naar de strafste straatmuzikant met een rondtrekkende jury.”

Nog een nieuwe regel is dat straatmuzikanten maximaal 1 uur op dezelfde plaats mogen staan. Zo wil de stad voorkomen dat één muzikant of groep een lokatie voor een hele dag inpalmt. Eigenlijk bestond die regel al maar er was geen afstand afgesproken. Daardoor konden muzikanten een paar meter opschuiven en opnieuw beginnen. Nu moeten ze om het uur minstens 50 meter opschuiven.

Versterkers zijn nog steeds verboden tijdens de Gentse Feesten. Enkel toestellen die werken op batterijen zijn toegestaan met een maximum van één per act. Voor het eerst staat ook in het reglement dat de acts niet mogen zorgen voor publiekshinder, ordeverstoring of geluidshinder tijdens geplande optredens op de pleinen. Anders zaken die verboden zijn: het gebruik van vuur en vuurwerk, acts met dieren, ophalen van geld op terrassen of het brengen van politieke of religieuze boodschappen onder het mom van straatanimatie. Ook cd’s of andere zaken verkopen is verboden.

Wie het al voelt kriebelen om zelf op te treden kan een vergunning aanvragen bij de dienst Evenementen en Feesten van de stad Gent. Een vergunning is gratis maar het aantal is wel beperkt.