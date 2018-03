Streetart moet peuters op straat krijgen 28 maart 2018

02u52 0 Gent Met de campagne #buitenbabys wil Kind en Gezin ouders aanzetten om meer buiten te spelen. De kunstige afbeeldingen op gevels her en der in het Gentse straatbeeld tonen baby's en peuters die buiten spelen.

Streetart die opvalt, al was het maar omdat we in het echte leven amper nog kleine kinderen op straat zien spelen. Terwijl buiten spelen ook voor hen leuk, goed én gezond is. Met de buitenbaby's willen Kind en Gezin en de Stad Gent zowel ouders als kinderopvang daarvan bewust maken. Van de voordeur tot de autodeur tot de ingang van de kinderopvang: voor veel kleine kinderen zijn dat de enige momenten van de weekdag om de buitenwereld te ontdekken. Laat staan dat ze overdag buiten spelen. Daar willen Kind & Gezin en de stad Gent verandering in brengen. "Steeds meer crèches gaan op uitstap en spelen buiten. Daarvoor heeft Kind & Gezin een partner aan ons", zegt schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen). "Een kind op straat vraagt meer begeleiding en aandacht dan thuis in de zandbak, maar laat ons van straten, pleinen en parken geen verboden gebied maken. Want wie op straat speelt, ontdekt zijn buurt en raakt vertrouwd met de omgeving", vult Lieve De Bosscher, directeur Dienst Kinderopvang van de Stad Gent aan. Ook bij kinderdagverblijf 't Nachtegaaltje in Sint-Amandsberg prijkt de straatkunst op de muren. "We zetten hier al dagelijks in op buiten spelen en eten in onze kindvriendelijke buitenruimte", klinkt het. (YDS)