Streekgenoten hopen op buzzer in Belgium's Got Talent 23 februari 2018

02u43 0

In de eerste aflevering van de VTM-talentenjacht Belgium's Got Talent zijn vanavond twee acts uit onze regio te zien. De Gentse Serdi (30) en Nicky (28) uit het Nederlandse Zandvoort zijn al 8 jaar samen en leerden elkaar kennen dankzij een grensoverschrijdend project van het Gentse theatergezelschap Union Suspecte. Samen vormen ze De Alici's en willen ze de jury verrassen met een combinatie van beatbox en zang. "Eerder traden we samen ook al op tijdens de Gentse Feesten als straatmuzikanten. Onze ultieme ambitie is natuurlijk om Belgium's Got Talent te winnen", zegt Nicky. Ook piepjong talent uit Wetteren waagt vanavond zijn kans om de jury te overtuigen haar Golden Buzzer in te drukken. Exclusive Crew bestaat uit 7 stoere meiden van 9 tot 11 jaar van de Wetterse dansschool Made 2 Move. "Vorig jaar vaardigden we met de Gravity Crew onze oudste groep af naar Belgium's Got Talent. Dit jaar is het de beurt aan de jongste groep. Al staat hun leeftijd niet in de weg dat ze dansen op hoog niveau en al verschillende hiphopdanswedstrijden op hun naam schreven." (YDS)