Straks voor rechter, eerst nog wat mensen oplichten BERUCHTE OPLICHTER JESSIE C. GEDAGVAARD JEFFREY DUJARDIN

12 mei 2018

02u27 1 Gent Al meer dan een jaar verschijnen er sporadisch getuigenissen op sociale media over hoe ze (bijna) opgelicht werden door Jessie C., een berucht figuur in het Gentse. Een vrouw die mensen misleid met smoesjes voor geld. C. is gedagvaard om te verschijnen voor de rechter, maar dat lijkt haar niet tegen te houden.

Vanaf 2017 zijn de berichten rond Jessie C. op Facebook te vinden. Allemaal spreken ze over diezelfde vrouw met bruin haar, die richting hen stapt met het ene smoesje beter dan het andere.





Stijn was één van de gedupeerden. Hij was op weg richting de tramhalte aan de Rozemarijnbrug toen hij werd tegengehouden door C. "Ze vroeg achter geld om naar haar werk te gaan in Antwerpen. Ze was haar handtas thuis vergeten en moest gehaast haar trein halen", zegt Stijn "Ze zei me haar naam en zei dat ik haar op Facebook kon vinden. Daarnaast gaf ze ook een telefoonnummer en vroeg ze mijn rekeningnummer om het geld terug te storten. Ze leek echt te vertrouwen." Stijn was gehaast dus hielp de vrouw en nam snel zijn tram. "Uiteindelijk bleek de nummer niet bereikbaar en toen ik het profiel beter bekeek, leek het niet zo geloofwaardig meer", zegt hij.





Telkens ander smoesje

Hij is één van de velen die door haar opgelicht is. Soms met een kapotte gsm als waarborg of een ziek kind. C. had een uitgebreid repertoire.





Er kwam enorm veel reactie op de verhalen over Jessie C. Vele anderen kwamen dan tot het besef dat zij hetzelfde meegemaakt hadden. Bij elke gedupeerde werd een ander smoesje gebruikt. Sommigen werden zelfs gevraagd om geld af te halen aan een bankautomaat of werden uitgescholden toen ze niks gaven.





Kennis van tiental meldingen

De politie van Gent kent het probleem goed, "In dit soort van situaties kan het soms moeilijk te bewijzen zijn wie wat deed of vroeg", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. Het parket van Oost-Vlaanderen was al een onderzoek gestart. "Wij hebben momenteel kennis van een tiental meldingen rond de verdachte. Ze is gedagvaard en zal op 24 mei in de rechtbank moeten verschijnen voor de feiten", aldus het parket.





Het lijkt haar momenteel niet te stoppen, maar het is een opluchting voor de vele gedupeerden. "Het is goed dat er stappen worden ondernomen tegen haar. Ze zorgt ervoor dat mensen die echt hulp nodig hebben, niet meer gaan geholpen worden omdat niemand hun meer vertrouwt", zegt Tim.





De vrouw zou volgens sommigen met een drugsproblematiek kampen. "Voor mij maakt het geld me niet veel uit, ik wou haar alleen helpen. Maar het is zoveel pijnlijker te weten dat deze vrouw misschien professionele hulp nodig heeft", zegt een anoniem slachtoffer. Op 24 mei zal ze haar verhaal kunnen doen.