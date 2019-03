Straks twee trajectcontroles na elkaar op E40 tussen Aalst en Gent Marc Coppens en Didier Verbaere

09 maart 2019

09u30 0

Er komt een nieuwe trajectcontrole op de E40 tussen Merelbeke en Gent. Dat heeft de federale politie bevestigd. In de richting van de kust heeft het Agentschap Wegen & Verkeer alvast een bord geplaatst dat de trajectcontrole aankondigt, en op de signalisatiebrug zullen camera’s worden opgehangen. Vreemd genoeg stond deze nieuwe trajectcontrole niet op de lijst die Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in de zomer van vorig jaar lanceerde. Het is ook nog onduidelijk wanneer de trajectcontrole operatief wordt. De waarschuwingsborden missen in elk geval hun effect niet - er wordt nu al trager gereden. Opmerkelijk: enkele kilometers verderop, op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren, is de trajectcontrole intussen al meer dan een jaar buiten werking door technische problemen.