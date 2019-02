Straks 500 Mannekes Pis die gelijktijdig plassen in Gentse Leie? Op zoek naar 22.000 euro voor kunstige stunt Sabine Van Damme

20 februari 2019

18u08 0 Gent Enca Caen, huiskunstenaar van de Sosseteit van de Gensche Mannekes Pies Twielink, plant een leuke stunt. “Ik wil 500 Mannekes Pis maken, exacte kopieën van ons Gents Manneke, en die gelijktijdig laten plassen aan de Korenlei.” Doel: Gent en de Sosseteit in de kijker zetten. Het enige wat nog nodig is, is geld. 22.000 euro om exact te zijn.

Iedereen kent het Manneke Pis van Brussel, sommigen ook dat van Geraardsbergen, maar nog steeds weinig mensen weten dat ook Gent een Manneke Pis heeft. Twee zelfs. Het bekendste staat boven het portaal van restaurant Nestor op de Kraanlei, en zou ongeveer even oud zijn als dat van Brussel. Het originele dan toch, want het bronzen exemplaar dat er nu staat, dateert van 1980. Het echte Gentse Manneke Pis was van terracotta en zou er gezet zijn door een wijnhandelaar, maar het knalde in 1965 door een windstoot kapot tegen de straatstenen. Het werd hersteld en staat nu in het Huis van Alijn. Ook in de Wilderoosstraat, achter de Sint-Michielsparking, staat overigens een Gents Manneke Pis, hoog op de gevel van huisnummer 13. Dat werd pas in 2000 ontdekt. En in 2014 werden naast het Manneke op de Kraanlei nog 2 plassende meisjes gezet.

Genoeg Manneke Pis-verhalen in Gent dus, maar te weinig mensen weten ervan af. “De Gensche Sosseteit van de Mannekes Pies Twielink zet zich al jaren in voor Gent, het Gents en de Mannekes”, zegt Enca Caen, huiskunstenaar van die Sosseteit. “Daarom vond ik het tijd een versnelling hoger te schakelen. Ik heb het plan opgevat om 500 Mannekes Pis gelijktijdig te laten plassen aan de Korenlei. Hoe mooi zou dat zijn? Het zou dan gaan om allemaal exacte replica’s van ons Gents Manneke, 55 centimeter hoog. Uiteraard kan ik die niet allemaal zelf maken, al heb ik er wel al een reeks staan. Ik zou polyester exemplaren willen laten maken. Uit navraag bij firma’s die dat zouden kunnen doen, zou dat 22.000 euro kosten. Dat geld probeer ik nu bijeen te krijgen bij sponsors, bedrijven en sympathisanten.”

“Na de stunt op de Korenlei zouden we de ventjes een plek kunnen geven in een museum, zoals dat ook in Geraardsbergen het geval is. De ventjes kunnen dan allemaal een verschillend kostuum dragen, en zo de bedrijven of verenigingen die gesponsord hebben in de kijker zetten. De sponsors kunnen hun ventje overigens ook uitlenen, voor op evenementen of zo. Dat gebeurt nu ook al, er zijn best wel wat Gentse Manneke Pis-replica’s in omloop.”

Een timing voor zijn stunt heeft Enca Caen nog niet, net omdat hij niet weet hoe het zal lopen met de financiering. Bij het nieuwe stadsbestuur heeft hij nog niet aangeklopt. “Dat zou de Sosseteit misschien wel moeten doen, we hebben nog nooit subsidies gekregen”, bedenkt hij.

Wie het project genegen is en wil steunen, kan info krijgen via de Facebookpagina Gentse Mannekes Pies.