Straf voor bedreigen cameraploeg 09 februari 2018

De elf krakers die begin november een pand aan het Stapelplein bezetten en een cameraploeg van de VRT bedreigden toen ze beelden kwamen maken, kennen hun straf. Een van hen kreeg vijf maanden cel met uitstel voor de diefstal van water, gas en elektriciteit en omdat hij de bestelwagen van de cameraploeg klem reed. De andere tien beklaagden zijn niet gestraft.





Omdat de feiten gebeurden voor de nieuwe kraakwet in werking was, konden de Roma niet voor kraken vervolgd worden.





Voor de bedreiging kon dat wel en het parket vorderde celstraffen, maar tien van de elf beklaagden kregen de gunst van de opschorting. Voor de diefstal van nutsvoorzieningen kon niet bewezen worden wie welke hoeveelheid gebruikt had, dus kregen op één na alle krakers de vrijspraak. (WSG)