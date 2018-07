Straattheater als remedie tegen reputatie van pensenkermis Gentse Feesten | DE OUDE DOOS VAN PATRICK 12 juli 2018

Een foto van midden de jaren 90, de beginjaren van het straattheaterfestival dat de Gentse Feesten moest afhelpen van een kwalijke reputatie, namelijk die van bier- en pensenkermis. In de jaren 70 en 80 was dat de naam die de Gentse Feesten hadden. Er werd gekozen voor een drastische ommekeer: puppetbuskers en straattheater werden blikvangers van de Gentse Feesten. De feestengangers kwamen niet meer alleen voor bier en braadworsten, maar ook om zich te verwonderen aan de spectaculaire acts in de binnenstad. Intussen zijn die acts alweer verhuisd naar buiten de stad. MiraMiro is nu te vinden aan het Spaanskasteelplein net buiten de Feestenzone. (EDG)