Straatoplichtster maakt tientallen slachtoffers met bizarre smoezen 02u57 0 Gent Op sociale media is de afgelopen dagen heel wat ophef ontstaan nadat een studente van het Sint-Lucas in Gent, Monica K., een getuigenis postte over hoe ze opgelicht werd op straat door een vrouw die haar uiteindelijk 40 euro vroeg. Monica kreeg een gsm als waarborg en de contactgegevens van de vrouw. Achteraf bleek er niks van te kloppen. Meerdere gedupeerden reageerden op de post.

Monica K. liep zondagnacht naar haar kot toen ze in de Burgstraat aangesproken werd door de fietsster 'Jessi'. "Ze vertelde me dat ze haar portefeuille vergeten was en dat ze geld nodig had om thuis te geraken", staat te lezen in de Facebookpost van de jonge vrouw. "Doorgaans geef ik geen geld aan vreemden, maar zij leek te vertrouwen. Ze beloofde dat als ik haar veertig euro zou geven dat ze mij de volgende dag het bedrag zou terugbetalen. Ze gaf me haar contactgegevens, waaronder haar Facebookprofiel, en haar gsm als waarborg." Maar de volgende ochtend bleef het stil. Monica probeerde tevergeefs contact op te nemen met haar, en sprak ook haar Facebook-vrienden aan. "Niemand bleek haar te kenen. Ik werd achterdochtig en bekeek de gsm beter, en toen zag ik dat er geen simkaart in zat."





Tiental slachtoffers

Er kwam enorm veel reactie op haar verhaal. Vele anderen kwamen tot het besef dat zij hetzelfde meegemaakt hadden met die vrouw. Bij elke gedupeerde werd een ander smoesje gebruikt om ze te overhalen geld te geven. Sommigen werden zelfs gevraagd om geld af te halen aan een automaat. Het parket van Oost-Vlaanderen is op de hoogte. "Er zijn nog enkele aangiftes die verwerkt worden bij de politie, maar wij hebben momenteel kennis van een tiental meldingen rond de verdachte. Het onderzoek loopt", aldus het parket.





De vrouw zou volgens haar slachtoffers met een drugsproblematiek kampen. "Voor mij maakt het geld me niet veel uit, ik wou haar alleen helpen. Maar het is zoveel pijnlijker te weten dat deze vrouw eigenlijk professionele hulp nodig heeft", zegt een anoniem slachtoffer.





