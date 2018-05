Straatoplichtster blijft slachtoffers maken 11 mei 2018

02u44 0

Op sociale media is de afgelopen dagen weer heel wat ophef ontstaan nadat een studente een getuigenis postte over hoe ze bijna opgelicht werd op straat door de fietsster Jessie C. Bij elke gedupeerde wordt een ander smoesje gebruikt om ze te overhalen geld te geven. Ze heeft ook een Facebookprofiel dat ze in de strijd gooit. Sommigen werden zelfs gevraagd om geld af te halen aan een automaat. Het parket van Oost-Vlaanderen is op de hoogte.





"Er zijn een tiental meldingen rond de verdachte", aldus het parket. Er kwam enorm veel reactie op de post van de studente. Vele anderen kwamen tot het besef dat zij hetzelfde meegemaakt hadden met die vrouw, vaak in de regio van Ekkergem en de Rozemarijnbrug. "Het is zeer triest, op deze manier valt niemand nog te vertrouwen. Hoe kan je iemand onbekend nog helpen?", merkte één van haar slachtoffers op (DJG)