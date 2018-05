Straatmuzikanten gaan unplugged NIEUW REGLEMENT VERBIEDT VERSTERKER NA RESEM KLACHTEN SABINE VAN DAMME

01 juni 2018

02u54 0 Gent Het reglement voor de straatmuzikanten wordt - nog maar eens - aangepast. Sinds 2016 mogen ze overal spelen, met versterking. Die versterking wordt nu afgeschaft. "Er kwamen te veel klachten", zegt feestschepen Christophe Peeters (Open Vld).

De stad Gent en de straatmuzikanten, het lijkt wel een soapserie. Na een goedgekeurd reglement in 2016, komt er nu opnieuw een wijziging. De versterking van de muziek, die in 2016 werd toegelaten, wordt weer verboden. "Het regent klachten", zegt feestschepen Christophe Peeters. "Vooral over de Langemunt, Groentenmarkt, Korenmarkt en Gras- en Korenlei. Niet alleen bewoners klagen, soms ook collega-muzikanten. Zij worden overstemd door de versterking van iemand die helemaal aan de andere kant van een plein aan het spelen is. Sommigen overdrijven echt. Bovendien is de techniek geëvolueerd, waardoor je veel sterkere batterijen hebt, én compacte boxen die meer lawaai produceren. Ondanks de decibelgrens liep het dus uit de hand. Daarom hebben we beslist de versterking te verbieden. In juni gaan we met het nieuwe reglement naar de gemeenteraad, vanaf 1 juli zal versterking verboden zijn."





In 2008, nog onder toenmalig schepen Lieven Decaluwe, werd een streng reglement ingevoerd. Straatmuzikanten moesten een zeker niveau behalen voor ze een vergunning kregen, en ze mochten maximaal 2 uur op dezelfde vastgelegde plek staan. De klachten van handelaars die 30 keer na elkaar naar 'Una Paloma Blanca' moesten luisteren bleven, en dus werd het reglement in 2014 onder Christophe Peeters nog strenger. Er kwamen meer speelplekken, maar die werden opgedeeld in even en oneven uren. Bovendien werd de prijs van een vergunning opgetrokken tot 14 euro voor een dagpas of 36 euro voor een maand. Resultaat: er waren geen straatmuzikanten meer. Maar in 2015 kwamen ze in opstand en stapten ze naar de stad. Ze mochten zélf een reglement opmaken, dat - na overleg en aanpassingen - werd goedgekeurd. Een vergunning werd gratis, spelen mocht overal en versterking was toegelaten. Vandaag zijn er 460 straatmuzikanten.





Dat de versterking binnenkort niet meer mag, valt niet in goede aarde bij de muzikanten. "Wat? Dit verpest mijn dag!", reageert Pascal die gisteren op de Groentenmarkt speelde. "Gent was een van de enige steden waar je met versterking mocht spelen. Wat een onzin dat dit verboden wordt."





Wedstrijd

Toch blijft de stad zich inzetten voor kwalitatieve straatmuziek. Tijdens de Gentse Feesten loopt er weer een wedstrijd voor de beste straatmuziek. Alle 100 tickets zijn de deur uit, er worden nog 20 wildcards verdeeld. Vorig jaar vloog zelfs een Australische groep over om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.