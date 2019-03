Storm trekt over onze regio: boom op auto op E17, stroom valt uit in Destelbergen, overal schade, geen gewonden WIE STORMSCHADE HEEFT BELT 1722, ALLEEN BIJ GEVAAR BELLEN NAAR 101! Jeffrey Dujardin & Sabine Van Damme

10 maart 2019

13u44 19 Gent De storm hield lelijk huis in onze regio. Honderden bomen werden omver geblazen. Op de E17 kwam zelfs een boom op een auto terecht. Het inzittende koppel kwam er gelukkig met de schrik van af.

Het waaide stevig zondag. Bij de politie en de brandweer liepen de oproepen massaal binnen, de lijnen waren overbezet.

Boom op snelweg

Op de E17 kwam rond de middag in de richting van Kortrijk een boom op een voorbijrijdende auto terecht ter hoogte van De Pinte. De auto raakte zwaar beschadigd, maar de inzittenden, een koppel uit West-Vlaanderen, kwamen er met de schrik van af. “We hebben geluk gehad,” zeggen ze. “Die boom viel recht op onze auto terwijl we aan het rijden waren. Gelukkig op de motorkap. Twee seconden later, en het was veel erger geweest.” De rechterrijstrook van de E17 was lange tijd ter hoogte van De Pinte versperd. (Lees verder onder de foto)

In Destelbergen viel ook een boom om en kwam op de Reinaertweg terecht. Tot overmaat van ramp trok die ook een elektriciteitskabel mee, waardoor de ruime omgeving zonder stroom zat. Opvallend, in de buurt was juist een verjaardagsfeestje bezig. De tieners lieten het echter niet aan hun hart komen en besloten aan de boom plezier te hebben. Ze zwaaiden naar de bestuurders en regelden het verkeer. “Je moet iets doen, van iets slechts iets goeds maken”, klonk het.

Wondelgem kreeg het ook zwaar te verduren. Onder meer op de de Waterhoenlaan waaide een boom om, net als in de Willy Maststraat. Daar versperde een boom de hele straat. Ook het parkje in de Zandstraat kreeg het zwaar te verduren, en er kwam nog meldingen van tal van andere straten uit Wondelgem, zoals de Vroonstalledries. In de Aloïs Joosstraat in de Gentse Rabotwijk werd een boom ontworteld, ook die lag op de rijbaan. In Drongen moesten takken geruimd worden van de oprit van de autosnelweg, en ook uit verschillende straten, zoals Keuzemeers, bleef je beter weg. In Gentbrugge lag een omgewaaide boom dwars over de Braemkasteelstraat, en ook aan de Muide was het prijs. Daar begaf een boom van het Vikingbos het in de Pauwstraat, en kwam terecht op de afsluiting van de hondenlosloopweide. Die raakte beschadigd, en dus werd de weide afgesloten.

De wind had ook het centrum van Gent stevig in zijn greep. Op de Korenmarkt waaide een volledig terras weg, en op de Graslei werden enkele zware bloembakken tegen een glazen windscherm geblazen, dat helemaal verbrijzelde. Aan Dok Noord is een stelling gedeeltelijk omgewaaid. Omdat de rest van het gevaarte instabiel is, kwam de brandweer ter plaatse. Op verschillende plaatsen zijn ook al zonnepanelen los gekomen. Aan de Minnemeers werd een verkeersbord uit de grond gerukt, en in de Kongostraat blies de wind een gat in het dak van het VDAB-gebouw.

Bij voetbalclub Hou ende Trou in Zwijnaarde kunnen ze hun wedstrijden voorlopig vergeten. Daar belandde een boom op een van de goals. De doelpalen bleken niet bestand tegen het gevaarte. Een officieel doel kan je ook niet zomaar even snel oplappen. “Ik stond letterlijk vijf meter verder toen die boom viel”, zegt een clubmedewerker. “Het was een enorme klap.” En dan met een knipoog: “Het spijtige is wel, het is de enige boom waar onze topschutter geen bal in geschoten heeft. Anders hadden we die nu kunnen recupereren”.

In Natuurgebied Bougoyen-Ossemeersen is het niet veilig. Er zijn al minstens 5 bomen omgewaaid. Sommigen komen los met wortel en al, anderen breken gewoon af. Er zijn ook bomen op de paden terecht gekomen.