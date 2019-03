Storm: boom op auto op E17, ook al andere schade Jeffrey Dujardin & Sabine Van Damme

10 maart 2019

13u44 0 Gent De stormwind houdt momenteel lelijk huis in onze regio. Verschillende bomen werden al omver geblazen. Op de E17 kwam zelfs een boom op een auto terecht. Het inzittende koppel kwam er gelukkig met de schrik van af.

Het waait stevig, en dat is nog een understatement. Rukwinden teisteren momenteel de Gentse regio. De provinciale domeinen zijn dicht, maar ook op andere plaatsen waaien bomen om.

Op de E17 kwam in de richting van Kortrijk een boom op een voorbij rijdende auto terecht. Dat gebeurde ter hoogte van De Pinte. De auto raakte zwaar beschadigd, maar de inzittenden, een koppel uit West-Vlaanderen, kwamen er met de schrik vanaf. “We hebben geluk gehad,” zeggen ze. “Die boom viel recht op onze auto terwijl we aan het rijden waren. Gelukkig op de motorkap. Twee seconden later, en het was veel erger geweest.” De rechterrijstrook van de E17 is ter hoogte van De Pinte versperd. (Lees verder onder de foto)

In de Waterhoenlaan in Wondelgem waaide een boom om, net als in de Willy Maststraat. Daar verspert een boom de hele straat. In Gentbrugge ligt een omgewaaide boom dwars over de Braemkasteelstraat, en ook aan de Muide was het prijs. Daar begaf een boom van het Vikingbos het, langs de Pauwstraat, en die kwam terecht op de afsluiting van de hondenlosloopweide. Die raakte beschadigd, en dus werd de weide afgesloten.

De wind heeft ook het het centrum van de stad stevig in zijn greep. Op de Korenmarkt waaide een volledig terras weg, en op de Graslei werden enkele zware bloembakken tegen een glazen windscherm geblazen, dat helemaal verbrijzelde.