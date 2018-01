Stoom komt uit de grond aan Kuiperskaai JURGEN EECKHOUT

22u31 0 VDS De stoom ontsnapt uit het voetpad.

Bizar beeld gisterennamiddag op de hoek van de Kuiperskaai met de Vlaanderenstraat in Gent. Stoom ontsnapte uit de roosters en het voetpad. De oorzaak lag bij een lek in het ondergronds verwarmingssysteem, dat onder meer de officiële gebouwen aan de Zuid van verwarming voorziet. Die stoom is afkomstig van de elektriciteitscentrale aan de Ham. De brandweer kwam samen met nutsmaatschappij Luminus ter plaatse om het lek te dichten. De politie moest het verkeer regelen. Er was al vaker een stoomlek in de omgeving van de Vlaanderenstraat.