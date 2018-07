Stinkende WC's extra gespoeld 16 juli 2018

Bij de Gentse Feesten hoort altijd een geurtje, zeker in de buurt van de plaszuilen. Maar dit jaar is het, door de warmte en de aanhoudende droogte, echt niet om uit te houden. Veel mensen lopen in een grote bocht om de 'pispalen' heen, en dat heeft ook de stad gezien. Dus worden extra spoelingen voor de stinkende WC's voorzien. Echt helpen doet dat nog niet. (VDS)