13 februari 2019

Gent Jazz heeft voor deze zomer alvast een topnaam beet: niemand minder dan Sting zakt af naar de Arteveldestad. De frontman en bassist van The Police zal de grootste hits van zijn oude band brengen. Bereid je dus alvast voor om uit volle borst ‘Roxanne’ of ‘Message in a Bottle’ mee te zingen. Sting staat op het podium op maandag 8 juli om 22.30 uur. De ticketverkoop start nu vrijdag 15 februari om 9 uur.